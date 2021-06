Santos x Juventude: onde assistir, horário, local e escalações das equipes

Após se classificar às oitavas da Copa do Brasil, o Santos enfrenta o Juventude pela terceira rodada do Brasileirão para manter a boa fase e alçar voos maiores na competição. A bola rola às 19h, na Vila Belmiro. A partida será transmitida pela TV fechada e no pay-per-view.

Após estrear com derrota para o Bahia, os comandados de Fernando Diniz venceram o Ceará por 3 a 1 na última rodada e garantiram os primeiros três pontos do campeonato. Um dos destaque da equipe alvinegra, o atacante Lucas Braga se recupera de lesão e ainda é dúvida.

Disputando o Brasileirão após 14 anos, o Juventude ainda busca a primeira vitória no torneio. Após estrear com um empate em 2 a 2 com o novato Cuiabá, o time da serra gaúcha vem de acachapante derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT (menos SP), além do canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

Santistas e gaúchos se enfrentam às 19h, no Estádio Urbano Caldeira, popularmente conhecido como Vila Belmiro.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Santos: John; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani (Lucas Braga); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz

Juventude: Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e Alyson; Castillo, João Paulo, Capixaba, Wescley e Chico; Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos