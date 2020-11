Santos x LDU: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Com uma boa vantagem obtida no primeiro jogo, o Santos recebe a LDU nesta terça-feira, na Vila Belmiro, às 19h15, em partida válida pela volta das quartas de final da Copa Libertadores.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Santos x LDU terá transmissão ao vivo pela Fox Sports. Também é possível assistir pela Conmebol TV.

ESCALAÇÃO

Santos: John Victor; Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonathan; Jobson (Sandry), Diego Pituca e Jean Mota; Soteldo, Kaio Jorge e Marinho. Técnico: Cuca

LDU: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Luis Caicedo, Anderson Ordóñez e Christian Cruz; Edison Vega, Jordy Alcivar, Billy Arce, Jhojan Julio e José Quintero; Cristian Martínez. Técnico: Pablo Repetto

HORÁRIO

A partida será disputada às 19h15 desta terça-feira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No primeiro jogo, o Santos venceu a LDU por 2 a 1, no Equador. Com o resultado, o time alvinegro avança com empate ou derrota por 1 a 0. Se perder por 2 a 1, a disputa será nos pênaltis e se for derrotado por dois ou mais gols, está eliminado.

Quem se classificar, vai encarar quem passar de Grêmio x Guaraní-PAR. No último sábado, o Santos venceu o Sport por 4 a 2, pelo Brasileirão. Já a LDU fez 3 a 0 no Olmedo.