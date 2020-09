Santos x Olimpia-PAR: onde assistir, horário e classificação

Santos e Olimpia-PAR se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em partida válida pela terceira rodada da Libertadores. Em decorrência da quebra de contrato entre Globo e Conmebol, a partida será transmitida pelo pay-per-view.

Jorge Wilstermann x Athletico-PR: onde assistir

O duelo terá transmissão pela Conmebol TV para os clientes Claro/NET e Sky. Vale lembrar, que o plano de jogos não está incluso para os assinantes das duas operadoras. É necessário comprar o pacote avulso por R$ 40 Outra alternativa é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 21h30, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Santos busca manter a boa fase do Campeonato Brasileiro na Libertadores. A equipe alvinegra venceu as duas rodadas iniciais da competição sul-americana e é líder do “Grupo G”, com seis pontos.

O Olimpia, assim como o adversário desta terça-feira, também busca manter a boa fase do Campeonato Paraguaio. A equipe está na terceira colocação do torneio nacional, atrás de Libertad e Cerro Porteño. Na Libertadores, se encontra atrás do Santos, com quatro pontos. Isso porque venceu na primeira rodada e empatou na segunda.