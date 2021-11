Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vivendo momentos distintos na temporada, Santos x Palmeiras se enfrentam neste domingo, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com chances remotas de título, a equipe alviverde espera ampliar a sequência invicta para se manter forte competição e chegar em boa fase na final da Copa Libertadores contra o Flamengo. O time da Baixada, por sua vez, conseguiu respirar na últimas rodadas e quer a vitória em casa para escapar de vez do risco de rebaixamento. Os comandados de Abel Ferreira ocupam a vice-liderança, com 52 pontos, enquanto o alvinegro praiano é o 15º, com 35.

ONDE ASSISTIR

Santos x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Rede Globo e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo, Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga. Técnico : Fábio Carille.

: João Paulo, Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga. : Fábio Carille. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo), Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Luiz Adriano); Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de grande vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. O Palmeiras também vem de um triunfo no domínio adversário, tendo vencido o Grêmio por 3 a 1 na última rodada.