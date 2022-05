Santos x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações das equipes

Santos e Palmeiras se enfrentam em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, às 16h deste domingo. A equipe da Baixada Santista chega para a partida na sexta posição do torneio, com 11 pontos conquistados. Já o rival alviverde, é o terceiro colocado com 12 pontos.

Pelo lado santista, Fabián Bustos conta com um triunfo para espantar a desconfiança do torcedor, uma vez que a equipe vem de dois empates seguidos. Já o Palmeiras, entra na partida sem algumas de suas principais peças. Weverton e Danilo, convocados pela seleção brasileira e Kuscevic, na seleção chilena, além de Abel Ferreira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Raphael Veiga, recuperado de covid-19, volta ao time.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Santos x Palmeiras acontece neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, em Santos, na Baixada Santista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo e Première. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS – João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Léo Baptistão, Marcos Leonardo e Jhojan Julio. Técnico: Fabián Bustos.

PALMEIRAS – Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Jorge; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga (Rafael Navarro) e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: João Martins.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de um empate contra o Banfield por 1 a 1 pela Copa Sul-Americana. Já o Palmeiras vem de vitória por 4 a 1 sobre o Deportivo Táchira pela Libertadores da América.