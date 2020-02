Santos x Palmeiras: onde assistir à partida pelo Campeonato Paulista

Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado, no estádio do Pacaembu, às 16h, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Veja informações sobre venda de ingressos.

Onde assistir Santos x Palmeiras?

É possível assistir ao clássico pelo canal Premiere, que também vai fazer transmissão em seu site e aplicativo. O Estado fará tempo real.

O Santos entra em campo como líder do Grupo A com 11 pontos, três a mais que o Água Santa. Já o Palmeiras ocupa o segundo lugar no Grupo B, com 16 pontos, três a menos que o Santo André, que já jogou na rodada e empatou em 1 a 1 com o Corinthians.