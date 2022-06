Santos x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Santos e Red Bull Bragantino entram em campo neste sábado, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Brasileirão. Ambas as equipes estão com 17 pontos, com o time da Baixada em oitavo, e o rival de Bragança logo atrás. Uma vitória pode colocar o vencedor dentro do G-6.

ONDE ASSISTIR

Santos x Red Bull Bragantino terá transmissão no SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos-SP.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos : João Paulo; Lucas Braga, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry (Bruno Oliveira); Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo. Técnico : Fabián Bustos.

: João Paulo; Lucas Braga, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry (Bruno Oliveira); Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo. : Fabián Bustos. Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Kevin, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Hyoran; Artur, Helinho e Jan Hurtado. Técnico: Mauricio Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, fora de casa, enquanto o Bragantino vem de vitória por 4 a 2 sobre o Coritiba, em Bragança.