Santos x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos de Fábio Carille está com o sinal de alerta ligado. Após vencer duas partidas, o time praiano caiu para o Palmeiras em plena Vila Belmiro e voltou a se assustar com a zona do rebaixamento. Está apenas uma posição do temido Z-4 do Brasileirão. O adversário desta quarta-feira é o perigoso Red Bull Bragantino, que quer evitar a todo custo um tropeço na reta final de competição para continuar figurando no G-4 e conquistar vaga direta na próxima Libertadores.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Santos e Red Bull Bragantino terá transmissão pela TV fechada através do pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 19 horas, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SANTOS – João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Wagner Leonardo (Kaiky); Pará, Vinícius Zanocello, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga. Técnico: Fabio Carille.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Jadsom Silva, Eric Ramires e Cuello; Helinho, Artur e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de uma dolorida derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, em plena Vila Belmiro. O Red Bull Bragantino também perdeu em casa por 2 a 0 em seu último compromisso, mas o algoz da vez foi o Athletico-PR.