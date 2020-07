Santos x Santo André: onde assistir e horário do jogo

Líderes em seus grupos, Santos e Santo André se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista e com boas chances de ambos garantirem a classificação para a próxima fase do Estadual. A partida terá transmissão pela TV fechada.

Onde assistir Santos x Santo André?

O jogo terá transmissão pelo canal Premiere, que também exibirá o duelo em seu site e aplicativo. Além disso, o Estadão fará tempo real.

Horário

Santos x Santo André acontece nesta quarta, às 19h15, horário de Brasília.

Tabela do Paulistão

O Santos lidera o Grupo A com 15 pontos, cinco a mais que Oeste e Água Santa. O Santo André está na frente do Grupo B, com 19 pontos, mesma pontuação do Palmeiras e três a mais que o Novorizontino. Ou seja, um empate classifica ambos para a próxima fase.

Embora seja o primeiro jogo após o retorno da competição e lidere seu grupo, o Santos entra em campo pressionado, em razão da situação financeira do clube. O goleiro Everson e o atacante Sasha entraram na Justiça pedindo rescisão de contrato por falta de pagamento e outros atletas podem fazer o mesmo.

Já o Santo André precisou fazer mudanças no elenco, já que atletas deixaram o clube durante a pandemia. Além disso, a equipe do ABC não poderá usar o estádio Bruno José Daniel e em razão disso, mandará suas partidas no Canindé, estádio da Portuguesa.