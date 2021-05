Santos x São Bento: onde assistir, escalações prováveis e últimos resultados

Derrotado no clássico com o Palmeiras, o Santos faz um confronto direto contra o São Bento para evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista Sicredi 2021 em partida válida pela décima segunda rodada do torneio. O duelo acontece neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, em Santos e será transmitido pelo SporTV 2 e também no sistema pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Santos x São Bento será exibido pelo canal SporTV 2 e pelo Premiere FC. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h, na Vila Belmiro, em Santos.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro, Jean Mota, Gabriel Pirani; Lucas Braga, Ângelo, Kaio Jorge. Técnico: Marcelo Fernandes.

São Bento: Luiz Daniel; Gabriel, Dirceu, Bruno Leonardo, Julinho; Escobar, Júlio Rusch, Daniel Costa; Diego Tavares, Kayan; Geovane Itinga. Técnico: Marcelo Cordeiro.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 2 em sua última partida, enquanto o São Bento superou a Inter de Limeira por 2 a 1.