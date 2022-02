Santos x São Bernardo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O empate com o Guarani no último domingo borrou a boa impressão que o Santos havia deixado ao derrotar, de virada, o Corinthians em clássico disputado na semana anterior. Nesta quinta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, o time de Fábio Carille tem pela frente o São Bernardo e a possibilidade de deixar seu torcedor empolgado com uma nova vitória na 5ª rodada do Campeonato Paulista. Já a equipe do ABC, líder do Grupo B, começou bem o Estadual, vencendo dois jogos, empatando com o Palmeiras e sofrendo sua única derrota em clássico com o Santo André.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Santos e São Bernardo terá bola rolando a partir das 19h no estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP).

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão do YouTube e do pay-per-view, por meio dos canais Premiere e Paulistão Play. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Santos – João Paulo; Madson, Kaiky, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

São Bernardo – Júnior Oliveira; Cristovan, Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes (Pará); Rodrigo Souza, Ligger e Vitinho Mesquita; Paulinho Moccelin, Silvinho e Davô. Técnico: Márcio Zanardi.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Graças ao goleiro João Paulo, o Santos conquistou um empate com o Guarani, em Campinas, por 1 a 1, no último domingo. O São Bernardo, no sábado, obteve importante vitória contra a Ponte Preta, por 2 a 0, jogando no ABC.