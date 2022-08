Santos x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O clássico entre Santos e São Paulo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, no litoral paulista. A partida terá transmissão do Premiere. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Décimo colocado na tabela do Brasileirão, com 30 pontos, o Santos entra em campo após ter tido uma semana livre de preparação para o técnico Lisca, que faz seu primeiro clássico frente ao time alvinegro. Chegando para a partida de uma derrota, a equipe praiana busca voltar a vencer no Brasileirão para se reaproximar da briga por vagas nas competições continentais.

Do outro lado do duelo, a situação do São Paulo na tabela não é muito diferente. Na décima primeira colocação, a equipe de Rogério Ceni tem 29 pontos e quer engrenar no Brasileirão depois de reencontrar as vitórias depois de seis partidas sem vencer. Porém, no meio da semana, o time volta seu foco para a Copa do Brasil e começa a disputar com o Flamengo uma vaga na final do torneio.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Santos e São Paulo acontece neste domingo, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos-SP.

ONDE ASSISTIR

O duelo válido pelo Campeonato Brasileiro terá transmissão do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Zanocelo e Carabajal (Luan); Soteldo (Lucas Braga), Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca. SÃO PAULO: Jandrei; Rafinha, Miranda, Diego Costa, Léo, Wellington; Gabriel Neves, Galoppo, Nikão, Patrick e Calleri (Eder). Técnico: Rogério Ceni.

QUEM APITA?

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistente 1: Bruno Raphael Pieres (Fifa/GO)

Assistente 2: Bruno Boschilia (Fifa/PR)

VAR: Wagner Reway-PB

ÚLTIMOS RESULTADOS

Em seu último compromisso, válido pelo Brasileirão, o Santos visitou o América-MG e acabou derrotado por 1 a 0. O São Paulo, por sua vez, também enfrentou o time mineiro fora de casa, só que em duelo válido pela Copa do Brasil. O tricolor empatou em 2 a 2 no Independência, mas avançou à semifinal do torneio por causa da vitória por 1 a 0 obtida no jogo de ida.