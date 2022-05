Santos x Unión La Calera: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Santos joga sua partida de vida ou morte na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), contra o Unión La Calera. Na Vila Belmiro, a equipe da casa precisa da vitória para depender apenas de si para buscar a classificação na última rodada.

Na primeira partida entre as equipes, no Chile, ela acabou empatada em 1 a 1. Com oito pontos, o Unión La Calera lidera o grupo C da competição. Neste ano, apenas o primeiro colocado de cada chave avança para a próxima fase da Copa Sul-Americana.

O Santos passa por um momento de reestruturação da equipe sob o comando de Fabián Bustos. Na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, o time vem de derrota para o Goiás, por 1 a 0, na última rodada. No Campeonato Chileno, o La Calera não passa por um bom momento. No 14º lugar, está a dois pontos da zona de rebaixamento.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR

Santos x Unión La Calera terá transmissão exclusiva da Conmebol TV (pay-per-view). O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes do confronto.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Santos: João Paulo; Lucas Pires, Eduardo Bauermann, Maicon e Madson; Jhojan Julio, Camacho, Rodrigo Fernandéz e Lucas Braga; Ricardo Goulart e Angulo. Técnico: Fabián Bustos.

Unión La Calera: Ignacio Arce; Cristián Vilches, Pedro Henrique, Henry Sanhueza; Matias Fernandez, Brayan Garrido, Gonzalo Castellani, Yerco Oyanedel; Thomas Rodríguez, Lucas Passerini e Sebastian Sáez. Técnico: Federico Vilar.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de vitória na Copa Sul-Americana, contra a Universidad Católica do Equador, por 1 a 0, fora de casa. Na liderança do grupo, a Unión La Calera, também como visitante, derrotou o Banfield, por 1 a 0. No último confronto entre as equipes, o duelo terminou empatado em 1 a 1.