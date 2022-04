Santos x Universidad Católica-EQU: onde assistir, horário e escalação

O Santos volta à Vila Belmiro, nesta quarta-feira, às 19h15, para a disputa da segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O adversário é a Universidad Católica, do Equador. As duas equipes precisam da vitória para se colocar na briga pela vaga na fase de oitavas de final. A equipe alvinegra conta com Jhojan Julio e Fabián Bustos como trunfos. Ambos têm grande conhecimento do futebol equatoriano.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Santos e Universidad Católica-EQU acontece nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão exclusiva da Conmebol TV. O Estadão acompanha o jogo em tempo real seguindo todos os detalhes.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SANTOS – João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; William Maranhão, Rodrigo Fernández e Ricardo Goulart; Jhojan Julio, Bryan Angulo e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA-EQU – Darwin Cuero; Kevin Minda, Yuber Mosquera, Bryan Caicedo, Gustavo Cortez; Ismael Díaz, Facundo Martí­nez, Lisandro Alzugaray, Gregori Anangonó, José Carabalí; Cristian Borja­. Técnico: Miguel Rondelli.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de um empate sem gols na estreia do Campeonato Brasileira diante do Fluminense, no Maracanã. Já a Universidad Católica goleou, fora de casa, o 9 de Octubre, por 4 a 0, pelo Campeonato Equatoriano.