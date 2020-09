Santos x Vasco: onde assistir, escalação e classificação

Santos e Vasco se enfrentam, nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão na TV aberta e pay-per-view.

O jogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (Rio de Janeiro e parte da rede) e pelo Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

Santos: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Raniel.

Vasco: Ainda não há informações sobre o elenco do Vasco que deve entrar em campo contra o Santos nesta quarta-feira.

Classificação

O Santos inicia a sétima rodada na 10ª colocação, com 7 pontos. A equipe busca reencontrar as vitórias que não acontecem há duas rodadas. No último final de semana, o clube perdeu para o Flamengo por 1 a 0, na Vila Belmiro. O Vasco por sua vez, inicia a sétima rodada do torneio na 3ª colocação, com 10 pontos. No último final de semana, a equipe cruzmaltina foi derrotada pelo Fluminense por 2 a 1 e buscará uma vitória para seguir firme na competição. Confira a classificação do Brasileirão.