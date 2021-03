São Bento x Palmeiras: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Descansado, o Palmeiras encara o São Bento nesta quarta-feira, às 22h, em jogo atrasado, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pela TV aberta e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

São Bento x Palmeiras terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 22h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Bento: Luiz Daniel; Victor Guilherme, Dirceu, Marcão, Pablo; Escobar, Julio Rusch, Daniel Costa, Diego Tavares, Patrick Vieira e Geovane Itinga. Técnico: Edson Vieira.

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Renan e Viña; Danilo, Patrick de Paula e Raphael Veiga; Lucas Lima, Willian e Rony. Técnico: João Martins.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 2 a 0 diante da Ferroviária, em casa, enquanto o São Bento vem de empate sem gols diante do Guarani, no Brinco de Ouro.