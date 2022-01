São Bernardo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras entra em campo mais uma vez neste sábado pelo Campeonato Paulista. A equipe palestrina encara o São Bernardo, fora de casa, no Estádio Primeiro de Maio, às 16h. Com a cabeça já no Mundial de Clubes, o time de Abel Ferreira terá a oportunidade de fazer um novo “ensaio” visando o torneio da Fifa. O clube alviverde venceu seus dois jogos até aqui no Estadual e lidera o Grupo C, com 6 pontos.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

São Bernardo x Palmeiras terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no canal HBO Max e na plataforma de streaming Estádio TNT Sports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SÃO BERNARDO : Alex Alves; Lucas Ferron, Joílson, Salustiano e Igor Fernandes; Léo Gomes, Rodrigo Souza e Silvinho; Davó, João Carlos e Paulinho Moccelin. Técnico : Márcio Zanardi.

: Alex Alves; Lucas Ferron, Joílson, Salustiano e Igor Fernandes; Léo Gomes, Rodrigo Souza e Silvinho; Davó, João Carlos e Paulinho Moccelin. : Márcio Zanardi. PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Luan, Murilo e Piquerez; Mayke, Jailson, Danilo, Atuesta, Raphael Veiga e Scarpa; Gabriel Veron. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória tranquila por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, no Allianz Parque, enquanto o São Bernardo também vem de um triunfo, por 1 a 0, sobre o Água Santa, fora de casa.