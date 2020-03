São José x Inter: onde assistir e horário do jogo

O Internacional volta a campo neste domingo para enfrentar o São José, no estádio Francisco Novelleto, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto vai ter transmissão na TV fechada.

Onde assistir São José x Inter?

O torcedor pode assistir ao vivo pelo canal Premiere e o Estado vai fazer transmissão em tempo real do confronto.

Informações das equipes

O Inter aparece na liderança do Grupo A com quatro pontos e vem de um clássico quente contra o Grêmio, disputado na última quinta-feira. O jogo terminou 0 a 0, mas teve oito expulsões. O São José derrotou o Juventude por 1 a 0 na última rodada do Estadual.