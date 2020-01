São Luiz x Inter: transmissão ao vivo do jogo

São Luiz e Inter se enfrentam nesta quarta-feira pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, interior do Rio Grande do Sul. É possível assistir ao confronto pela TV fechada e internet.

Onde assistir São Luiz x Inter?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere. Outra opção é assistir online pelo site e aplicativo do Premiere Play e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

O São Luiz é o lanterna do Grupo A da competição. Nas duas primeiras partidas, o time sofreu duas derrotas, diante do Ypiranga e do Juventude. Além de tentar se recuperar na competição, o time do interior luta contra um longo tabu. A última vitória do São Luiz sobre o Inter aconteceu em outubro de 1992. No período, foram 19 confrontos, com 16 vitórias e três empates.

O técnico Eduardo Coudet ainda não define a equipe titular do Inter para o confronto. Existe a possibilidade de que atletas sejam poupados em função dos confronto contra a Universidad de Chile, pela fase preliminar da Libertadores. Os confrontos serão nos dias 4 e 11 de fevereiro.