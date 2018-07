A primeira vitória do São Paulo na Libertadores veio com grande colaboração de Alexandre Pato, ausente na derrota para o Corinthians, o detentor de seus direitos. O atacante fez os dois primeiros gols da goleada por 4 a 0 e já são oito gols no ano em cinco jogos como titular. Emprestado até o fim do ano e com salários de R$ 800 mil mensais, o jogador custaria cerca de R$ 30 milhões aos cofres tricolores.

