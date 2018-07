O presidente do Palmeiras deu uma entrevista coletiva nesta segunda-feira para tentar esclarecer a conturbada saída de Alan Kardec. Paulo Nobre admite que não cumpriu o que foi acertado com o pai e empresário do jogador. Por outro lado, ele critica a diretoria do São Paulo, que abriu negociação com o centroavante enquanto ainda tinha contrato com o clube alviverde. Para você, o São Paulo foi antiético na negociação com Alan Kardec? Vote e dê a sua opinião!

[poll id=”709″]