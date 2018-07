São Paulo vence só o primeiro trauma da eliminação para brasileiros

Mais do que um triunfo sobre o algoz da Copa Libertadores do ano anterior, o São Paulo conseguiu uma vitória daquelas que convence o seu torcedor. Além disso, espantou, ainda que temporariamente, o trauma de ser eliminado por times brasileiros na competição – Inter e Flamengo podem pintar pelo caminho.

O diferencial na edição 2010? Parece ser mesmo a vontade demonstrada contra conhecidos adversários e a gana de matar o jogo quando tem a chance. Convém lembrar que esses mesmos jogadores penaram para passar pelo modesto Universitário (PER).

2009. Também nas quartas de final, também contra o Cruzeiro. Derrota no Mineirão e no Morumbi, eliminação e o técnico Muricy Ramalho não aguentou no cargo. Foi demitido eo time seguiu o restante do Brasileiro com Ricardo Gomes. Saiu da incômoda 16.ª colocação e levou o time ao terceiro lugar.

2008. Maracanã lotado, o São Paulo garantia a classificação por conta do gol de Adriano. Mas aos 44 minutos do 2.º Tempo, como em um filme, Washington, o mesmo que vive momento conturbado no São Paulo, marcou de cabeça. Fluminense classificado. Imperador de volta para a Inter de Milão. Mais um título nacional no Morumbi.

2007. O roteiro se repetiu no ano seguinte antes mesmo do esperado. Nas oitavas de final, mais um gaúcho, mais uma eliminação. Depois de 1 a 0 no Morumbi (gol de Miranda e estreia de Dagoberto), Tcheco e Diego Souza reverteram o placar para o Grêmio, no jogo de volta, no Olímpico. Como no ano anterior, o baque só não foi maior pela conquista do Campeonato Brasileiro – o que também aconteceu em 2008.

2006. O bicampeonato parecia estar próximo. Até que uma bola cruzada na área e uma falha incrível do capitão Rogério Ceni fez com que tudo ficasse mais difícil. Dali em diante, o time se perdeu na grande final e a quarta conquista na história do clube foi adiada. Fernandão, hoje o mais novo candidato a ídolo pelos lados do Morumbi, foi o maestro daquele Internacional que acabou se sagrando campeão.