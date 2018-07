São Paulo versus CBF pelo Morumbi na Copa 2014

Quem tudo quer pode até não ter nada, ainda assim, a postura do São Paulo é louvável ao defender seus interesses na Fifa. Apesar das inúmeras idas e vindas quanto a abertura da Copa 2014 no Morumbi, o clube sempre buscou alterar o projeto do estádio para atender às exigências da entidade máxima do futebol.

Reformas para lá e puxadinhos para cá não são mesmo as melhores opções para o Cícero Pompeu de Toledo. Mas não é possível que tenha errado em pelo menos quatro projetos. O exemplo mais marcante quando se fala em estádio de futebol é a demolição do lendário Wembley, na Inglaterra, e a construção de um novinho em folha em apenas quatro anos.

Antes mesmo de a Fifa anunciar o Brasil como sede da Copa 2014, o presidente da CBF Ricardo Teixeira já havia vetado o Morumbi. A partir daí, a polêmica se arrasta – não escapou nem na vitória de Fábio Koff, apoiado pelo São Paulo, na eleição do Clube dos 13. Em 2009, foi a vez do secretário-geral Jerome Valcke anunciar que não aprovaria o projeto de uma grande sede. Incrivelmente, em 19 de março, o mesmo foi só elogios ao estádio. Na ocasião, muito se comemorou o “prêmio à insistência”.

A nova recusa, publicada nesta terça-feira, 13, no Estado, pegou a todos de surpresa. Apesar do Comitê Organizador paulista não acreditar na hipótese, a cidade de São Paulo está ameaçada a não receber uma partida sequer do Mundial. Bairrismos de lado, não é possível que a maior cidade do País fique de fora de uma festa como esta. Arenas do Corinthians, seja em Pirituba ou em Itaquera, ainda não saíram dos rascunhos.

E é preciso pressa. Na quinta-feira, Jerome Valcke vem ao Brasil para reunião com os paulistas. No encontro, quatro ou cinco cidades devem ser definidas para a disputa da Copa das Confederações em 2013.