São Paulo x 4 de Julho: onde assistir, horário, local e escalações das equipes

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira, 7, tentando evitar uma zebra na Copa do Brasil. Após ser surpreendido pelo 4 de Julho e perder por 3 a 2 para a equipe piauiense em Teresina, o time de Hernán Crespo busca a classificação para as oitavas em casa. A partida acontece às 19h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. O duelo terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Campeão Paulista e classificado às oitavas da Copa Libertadores, o Tricolor vem de uma derrota para o Atlético-GO por 2 a 0 no último sábado, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado ligou o sinal de alerta dos paulistas, que tentam evitar uma eliminação precoce na Copa do Brasil e seguir em busca do título inédito do torneio.

Leia Também Crespo testa negativo para covid e vai comandar o São Paulo diante do 4 de Julho

Eliminado na primeira fase do Campeonato Piauiense, o 4 de Julho avançou à terceira fase após superar equipes das séries A e B. Na fase inicial, bateu o Confiança, por 1 a 0. Na etapa seguinte, venceu o Cuiabá nos pênaltis, depois de empate em 0 a 0 no tempo normal.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão ao vivo para todo o Brasil no SporTV e no Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

As equipes se enfrentam às 19h no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido também como Morumbi.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Shaylon, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Rojas (Eder). Técnico: Hernán Crespo

4 de Julho: Jailson; Edy, Gilmar Bahia, Marcelo e Chico Bala; Vitor Recife, Rômulo, Esquerdinha e Hiltinho; Dudu Beberibe e Pica-Pau. Técnico: Fernando Tonet