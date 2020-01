São Paulo x Água Santa: onde assistir ao jogo do Paulistão

Por Guilherme Amaro

São Paulo e Água Santa estreiam no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi. É possível assistir ao confronto pela TV e internet.

São Paulo x Água Santa: transmissão ao vivo

A partida terá transmissão da Globo (para São Paulo) e do canal Premiere. Outra opção é assistir online pelo aplicativo Premiere Play. Já o Estado fará tempo real do confronto.

O São Paulo busca conquistar o título estadual após 14 anos (a última taça foi em 2005). Já o Água Santa volta à elite do Campeonato Paulista nesta temporada depois de ter disputado a Série A2 em 2019.

O São Paulo está no Grupo C, ao lado de Inter de Limeira, Ituano e Mirassol. O Água Santa, por sua vez, está no Grupo A, ao lado de Santos, Ponte Preta e Oeste. A equipe comandada por Fernando Diniz não fez nenhuma contratação e irá apostar nos garotos das categorias de base e na recuperação física de Hernanes, Pato e Pablo.