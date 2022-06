São Paulo x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo vem de quatro empates consecutivos no Campeonato Brasileiro e precisa urgentemente reagir para não começar a despencar na tabela de classificação. O grande desafio dos comandados de Rogério Ceni é eliminar as oscilações entre o primeiro e o segundo tempo dos jogos. Neste domingo, às 16h, o adversário é o América Mineiro, no estádio do Morumbi. O rival é perigoso e tem somente um ponto a menos que o time tricolor (15 a 14).

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre São Paulo e América-MG será disputado neste domingo, às 16h, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo (tv aberta) e Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO – Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Luan, Rodrigo Nestor, André Anderson (Patrick) e Welington (Reinaldo); Luciano (Eder) e Calleri. Técnico – Rogério Ceni.

AMÉRICA-MG – Jaílson; Patric, Conti, Lucas Kal, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Felipe Azevedo; Everaldo e Aloísio. Técnico – Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo empatou, em 1 a 1, na última quinta-feira, com o Coritiba, no Couto Pereira. O América-MG, por sua vez, decepcionou diante de seus torcedores e foi derrotado em casa pelo Ceará, por 2 a 0.