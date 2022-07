São Paulo x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e América-MG se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão do SporTV, na tv fechada, e do Premiere, por meio do pay per view. A arbitragem ficará a cargo de Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO), enquanto o VAR terá Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre São Paulo e América-MG acontece nesta quinta-feira, às 20h, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi.

ONDE ASSISTIR

A partida envolvendo paulistas e mineiros terá transmissão do SporTV e do Premiere. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli, Patric, Éder, Luan Patrick e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Juninho e Matheusinho; Pedrinho, Felipe Azevedo e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo está há cinco jogos sem vencer na temporada. Neste período, somou quatro empates e uma derrota. O último compromisso foi diante do Goiás, no Morumbi. A partida terminou empatada em 3 a 3. O América-MG, por sua vez, venceu seu último duelo, contra o Atlético-GO, em Goiânia, por 1 a 0.