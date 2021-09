São Paulo x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a vitória sobre o Atlético Goianiense, o São Paulo recebe, no Morumbi, o América-MG, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira às 20h30. Apenas três pontos separam os comandados de Hernán Crespo e Vagner Mancini. O time paulista tem 25 pontos e ocupa a 12ª posição. Já os mineiros estão na zona de rebaixamento (18º lugar), com 22 pontos, e, caso vençam, ultrapassam o rival desta quarta-feira. Se somarem três pontos na tabela, tricolores assumem a nona colocação.

Apesar de ocupar uma posição no Z-4, o América-MG vem de bons resultados, estando invicto há três jogos, com vitórias sobre Ceará e Athletico-PR e empate com o Corinthians, na Neo Química Arena. São-paulinos esperam um triunfo em casa para mudar o foco e passar a mirar vaga na Libertadores da próxima temporada.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x América-MG terá transmissão do Premiere e será acompanhado em tempo real pelo Estadão.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. O apito inicial está agendado para 20h30.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Tiago Volpi; Galeano, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Liziero, Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

América-MG: Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Anderson Jesus e Marlon; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Ademir, Zárate e Ribamar. Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Depois do abalo pela eliminação da Copa do Brasil, diante do Fortaleza, o São Paulo deu amostras de recuperação ao vencer o Atlético Goianiense, por 2 a 1. O América-MG, por sua vez, visitou o Corinthians e conquistou o empate, em 1 a 1.