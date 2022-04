São Paulo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo faz sua estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 19h, em duelo com o Athletico-PR, no estádio do Morumbi. O time de Rogério Ceni quer convencer logo na primeira rodada para se colocar como candidato a disputas mais relevantes no Brasileirão. O time paranaense confia no poder de seu elenco e no retrospecto recente na casa do rival. Nikão (São Paulo) e Pablo (Athletico-PR) prometem ser os protagonistas do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

Leia Também Brasileirão começa com recorde de técnicos estrangeiros e protocolo sanitário mais brando

O jogo entre São Paulo e Athletico-PR acontece neste domingo, às 19h, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere. O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO – Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Nikão, Igor Gomes, Pablo Maia e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ATHLETICO-PR – Bento; Khellven, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Hugo Moura, Christian e David Terans; Cuello, Marcelo Cirino e Pablo. Técnico: Alberto Valentim.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória, por 3 a 2, sobre o Ayacucho, em Lima, pela Copa Sul-Americana. Já o Athletico-PR ficou no empate sem gols com o Caracas, na capital venezuelana, pela Copa Libertadores