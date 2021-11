São Paulo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Athletico-PR medem forças nesta quarta-feira, às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante de seus torcedores, a equipe tricolor busca segunda vitória consecutiva, após o clássico com o Palmeiras. Já o time paranaense vem da conquista da Copa Sul-Americana, diante do Red Bull Bragantino. Em comum, as dois clubes têm a luta contra o rebaixamento e um triunfo pode afastar de vez as equipes da confusão.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Athletico-PR terá transmissão da TV Globo. O Estadão acompanha todos os detalhes do confronto em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

No duelo entre paulistas e paranaense, a bola rola a partir das 21h30 no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO DAS EQUIPES

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, David Terans e Renato Kayzer. Técnico: Alberto Valentim.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelo Brasileirão, o São Paulo vem de vitória, por 2 a 0, sobre o rival Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Athletico-PR perdeu para o Atlético-MG, por 1 a 0.