São Paulo x Athletico-PR: transmissão, escalação e classificação

São Paulo e Athletico-PR fazem nesta quarta-feira um confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.O jogo será realizado no estádio do Morumbi, às 19h, e foi antecipado em razão de compromissos das equipes na Copa Libertadores. São Paulo x Athletico não vai passar na TV.

São Paulo x Athletico-PR: transmissão

Sem TV, o jeito para os torcedores acompanharem a partida é através da transmissão em tempo real do Estadão ou por rádios locais.

O confronto seria no dia 20 de setembro, mas foi antecipado, porque o São Paulo terá jogos pela Libertadores nos dias 17 e 22 de setembro.

Escalação

Será definida nesta terça-feira.

Classificação

O São Paulo entra em campo na quinta colocação, com sete pontos conquistados. Na rodada passada, o time de Fernando Diniz derrotou o Sport por 1 a 0.

Já o Furacão perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, em casa, e permaneceu com seis pontos. O time paranaense ocupa a 10ª colocação.