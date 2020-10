São Paulo x Atlético-GO: onde assistir, escalação e horário

O São Paulo recebe o Atlético-GO nesta quarta-feira, no Estádio do Morumbi, às 20h30, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ter transmissão no pay-per-view.

Onde assistir São Paulo x Atlético-GO?

A partida vai passar no canal Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

São Paulo : Tiago Volpi; Juanfran, Diego, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Pablo e Brenner

: Tiago Volpi; Juanfran, Diego, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Pablo e Brenner Atlético-GO: Jean; Dudu, Éder, Oliveira e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Gustavo Ferrareis; Hyuri, Janderson e Chico

Horário

O jogo será realizado às 20h30, horário de Brasília.

Classificação

O instável São Paulo caiu algumas posições na última rodada e ocupa o 7º lugar, com 20 pontos. Já o Atlético-GO aparece em 11º, com 15 pontos.

Na rodada passada, os dois times empataram. O São Paulo ficou no 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, enquanto o Atlético não saiu do 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão.