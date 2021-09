São Paulo x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo recebe o Atlético-GO neste domingo, no Morumbi. O jogo, válido pela 21ª rodada da Campeonato Brasileiro, acontece às 16h. Na luta para se distanciar da zona de rebaixamento, o tricolor paulista é o 16º, com 22 pontos. A equipe goiana ocupa o décimo lugar, com 26.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pela Rede Globo e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Morumbi, na capital paulista.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Igor Vinicius, Reinaldo, Luan, Liziero e Gabriel Sara; Éder e Rigoni. Técnico : Hernán Crespo.

: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Igor Vinicius, Reinaldo, Luan, Liziero e Gabriel Sara; Éder e Rigoni. : Hernán Crespo. Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Arnaldo, Baralhas, Willian Maranhão e Natanael; Brian Montenegro e Rickson. Técnico: Eduardo Barroca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelo Brasileirão, o São Paulo vem de derrota pra o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã. O Atlético-GO, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 com o Corinthians, em casa.