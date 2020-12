São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e classificação

Clima de decisão no Morumbi. O líder São Paulo recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 21h30, em uma partida que pode fazer com que o time tricolor dispare na liderança ou que a equipe mineira se aproxime ainda mais da ponta da tabela. O confronto, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Atlético-MG terá transmissão ao vivo para todo o Brasil, exceto Goiás e Rio de Janeiro, pela TV Globo. Também é possível assistir pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Hernanes; Vitor Bueno (Tchê Tchê ou Pablo) e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

Atlético-MG: Everson; Guga, Gabriel, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Hyoran; Keno, Savarino e Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli

HORÁRIO

A partida será disputada às 21h30 desta quarta-feira, horário de Brasília.

CLASSIFICAÇÃO

O São Paulo lidera o Brasileirão com 50 pontos, quatro a mais que o Atlético-MG, que aparece na segunda posição. O Flamengo, com 45, também está perto e de olho a partida.

Na rodada passada, o São Paulo perdeu sua sequência de invencibilidade e foi derrotado pelo rival Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena. Já o Atlético-MG derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada.