São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em má fase na temporada e flertando com a zona de rebaixamento, o São Paulo recebe o Atlético-MG neste sábado, no Morumbi. O jogo, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h. O time paulista ocupa a 12ª posição, com 26 pontos, três acima do Juventude, que abre o Z-4. Invicta há 13 jogos, a equipe mineira é a líder isolada da competição, com 45 pontos.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e no Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (horário de Brasília), no Morumbi, na capital paulista.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi; Miranda, Arboleda e Léo; Igor Vinicius (Galeano), Reinaldo, Luan, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor; Rigoni e Luciano (Pablo). Técnico : Hernán Crespo.

: Tiago Volpi; Miranda, Arboleda e Léo; Igor Vinicius (Galeano), Reinaldo, Luan, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor; Rigoni e Luciano (Pablo). : Hernán Crespo. Atlético-MG: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández (Nathan); Vargas e Hulk. Técnico: Cuca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate sem gols com o América-MG, em casa, enquanto o Atlético-MG vem de vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no Mineirão.