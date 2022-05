São Paulo x Ayacucho: onde assistir, horário e escalação das equipes

Já classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o São Paulo entra em campo, nesta quarta-feira, apenas para cumprir tabela. O adversário será o peruano Ayacucho, no estádio do Morumbi, às 19h15. Rogério Ceni deve optar novamente pelos reservas para dar rodagem ao elenco e poupar os principais atletas para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Como apenas uma equipe se classifica por grupo, o Ayacucho também não tem nenhuma possibilidade em seu horizonte e pouco importa o resultado na capital paulista. Everton de Viña del Mar e Jorge Wilstermann passam pela mesma situação.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre São Paulo e Ayacucho acontece nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão exclusiva da Conmebol TV (Pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO – Thiago Couto; Igor Vinicius, Miranda, Luizão e Reinaldo; Luan, Gabriel Neves, Talles Costa e Patrick; Rigoni e Juan. Técnico: Rogério Ceni

Thiago Couto; Igor Vinicius, Miranda, Luizão e Reinaldo; Luan, Gabriel Neves, Talles Costa e Patrick; Rigoni e Juan. Rogério Ceni AYACUCHO – Vidal; Quina, Salazar e Magallanes; Guidino, Parodi, Páucar, Chávez e Ardiles; Arce e Olascuaga. Técnico: Alejandro Apud.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate, em 1 a 1, com o Corinthians em clássico disputado no último domingo, na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro. Já o Ayacucho não vence há mais de um mês. Em nove partidas, foram dois empates e sete derrotas.