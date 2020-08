São Paulo x Bahia: onde assistir, escalação, horário e classificação

O instável São Paulo enfrenta o Bahia nesta quinta-feira, às 20h, no estádio do Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pay-per-view.

Onde assistir São Paulo x Bahia?

É possível assistir ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real da partida.

Escalação

Será definida no treinamento desta quarta-feira.

Horário

O jogo começa às 20h, horário de Brasília.

Classificação

O São Paulo perdeu na rodada passada por 2 a 1 para o Vasco, em São Januário, e aparece na 11ª colocação, com três pontos. Vale lembrar que o time de Fernando Diniz fez apenas duas partidas na competição.

O Bahia também tem apenas dois jogos e venceu ambos. Na rodada passada, fez 2 a 1 no Red Bull Bragantino e entra na rodada ocupando a quarta colocação.

Arbitragem