São Paulo x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de alcançar a primeira vitória após nove jogos, o São Paulo recebe o Bahia neste sábado, no Morumbi. O jogo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h. Fora da zona de rebaixamento, o time paulista ocupa a 16ª posição, com 8 pontos. A equipe baiana ocupa o sexto lugar, com 17.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

São Paulo x Bahia terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Morumbi, na capital paulista.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi, Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor (Liziero), Igor Gomes (Benítez) e Reinaldo; Rojas e Vitor Bueno. Técnico : Hernán Crespo.

: Tiago Volpi, Diego Costa, Arboleda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor (Liziero), Igor Gomes (Benítez) e Reinaldo; Rojas e Vitor Bueno. : Hernán Crespo. Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Luiz Otávio, Juninho e Matheus Bahia; Thaciano, Jonas e Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, enquanto o Bahia vem de vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, em casa.