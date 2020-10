São Paulo x Binacional: onde assistir e escalação

O São Paulo se despede da Copa Libertadores da América nesta terça-feira, em partida contra o Binacional, do Peru, no Estádio do Morumbi, às 21h30. O jogo é válido pela sexta rodada do Grupo D.

O São Paulo é o terceiro colocado com 4 pontos e o Binacional aparece logo abaixo, com 3. Os únicos pontos conquistados pelo time peruano foram justamente na vitória sobre a equipe brasileira por 2 a 1, na primeira rodada. O time de Fernando Diniz precisa de um empate para garantir o terceiro lugar e a vaga para a Copa Sul-Americana. Na última rodada, o São Paulo perdeu por 2 a 1 para o River Plate e o Binacional foi derrotado por 4 a 0 pela LDU.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Binacional terá transmissão ao vivo pela Fox Sports e o Estadão fará tempo real da partida.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Daniel Alves, Diego, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Gabriel Sara; Igor Gomes, Brenner e Luciano

ARBITRAGEM

O árbitro será o argentino Facundo Tello, que será auxiliado pelos compatriotas Juan Belatti e Pablo González.