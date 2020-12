São Paulo x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em lados opostos da tabela, São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, em duelo válido pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Premiere.

DATA

O duelo entre paulistas e cariocas será nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Botafogo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil, exceto Mato Grosso) e canal Premiere. O Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê (Hernanes), Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico : Fernando Diniz.

Botafogo : Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; Zé Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Lucas Campos, Kalou e Pedro Raul. Técnico : Eduardo Barroca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória. Na última rodada, a equipe do técnico Fernando Diniz venceu o Sport por 1 a 0, em casa, e se isolou na liderança do campeonato. Já o Botafogo vem de derrota. No último fim de semana, o time alvinegro perdeu o clássico carioca contra o Flamengo por 1 a 0 e se afundou no Z-4.