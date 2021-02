São Paulo x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalação das equipes 

Após garantir sua vaga na fase de grupos da Libertadores, chegou a vez do São Paulo focar no Paulistão. De técnico novo, o Tricolor recebe o Botafogo-SP, no Morumbi. A partida, válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista, acontece às 19h.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Botafogo-SP terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Diego Costa; Luan, Tchê Tchê, Igor Vinicius, Wellington e Daniel Alves; Pablo e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

Botafogo: Igor; Rodrigo Ferreira, Victor Ramos, Matheus Santos e Pará; Vinicius Kiss, Victor Bolt, Emerson e Renatinho; Kaio Magno e Rafael Marques. Técnico: Alexandre Gallo.