São Paulo x Ceará: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo passou por uma quarta-feira agitada. Saída de Hernán Crespo e logo a confirmação de Rogério Ceni. Para não perder tempo para o duelo desta quinta, contra o Ceará, o novo treinador tricolor logo levou seu time ao campo do Morumbi para acertar os detalhes finais. Os nordestinos, por sua vez, tentam a primeira vitória fora de casa no Brasileirão, mesmo sem o técnico Tiago Nunes, expulso contra o Atlético-MG.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Ceará terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, através de pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19 horas (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SÃO PAULO – Tiago Volpi, Igor Gomes (Orejuela), Miranda, Léo e Welington; Luan, Nestor, Liziero e Sara; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

CEARÁ – Richard; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Pedro Naressi, Marlon, Lima e Vina; Cléber e Airton. Técnico: Tiago Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate sem gols com o Cuiabá, fora de casa, em jogo realizado na última segunda-feira. O Ceará caiu para o líder Atlético-MG por 3 a 1, no Mineirão, em partida realizada no último sábado.