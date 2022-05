São Paulo x Ceará: onde assistir, horário e escalação das equipes

Duas melhores equipes na fase de grupos da Copa Sul-Americana, São Paulo e Ceará se encontram, neste sábado, às 19h, no estádio do Morumbi, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da boa campanha que fazem no torneio continental, os adversários vivem momentos distintos no Nacional. O time tricolor pode assumir a liderança em caso de vitória, enquanto o conjunto nordestino é o vice-lanterna e almeja sair da zona de rebaixamento.

Após poupar no meio de semana, Rogério Ceni deve levar a campo time titular. O Ceará, pela necessidade urgente de vitória, também terá a equipe principal no gramado no Morumbi. Dorival Junior quer aproveitar o moral elevado dos seus comandados para fazer o São Paulo provar do mesmo veneno que o rival Palmeiras, cuja estreia no Brasileirão marcou a única vitória cearense até aqui na competição.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre São Paulo e Ceará está agendado para este sábado, às 19h, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, na zona sul da capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO – Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

CEARÁ – João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson, Rodrigo Lindoso, Lima e Vina; Iury Castilho e Mendoza. Técnico: Dorival Junior.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória magra sobre o Ayacucho, por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana. No mesmo torneio, o Ceará venceu o Independiente, em Avellaneda, por 2 a 0.