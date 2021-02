São Paulo x Ceará: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ainda sem vencer em 2021, o São Paulo recebe o Ceará nesta quarta-feira, no Morumbi. O jogo, válido pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 21h.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

São Paulo x Ceará terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Luciano. Técnico: Marcos Vizolli (interino)

Ceará: Samuel Xavier, Klaus (Tiago Pagnussat), Eduardo Brock (Luiz Otávio) e Bruno Pacheco (Kelvyn ou Alyson); Fabinho e Fernando Sobral; Léo Chu, Vina e Lima; Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota por 2 a 1 diante do Atlético-GO, no Castelo do Dragão. O Ceará também vem de revés. O time alvinegro perdeu para o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena.