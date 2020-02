São Paulo x Corinthians: onde assistir, escalação e mais informações do jogo

São Paulo e Corinthians disputam o clássico da quinta rodada do Campeonato Paulista neste sábado, às 19h, no estádio do Morumbi. O torcedor vai assistir ao vivo ao duelo pela TV fechada e online.

São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo

O clássico terá transmissão pelo canal Premiere, que também vai passar em seu site e aplicativo e o Estado fará transmissão em tempo real do confronto.

Escalação de São Paulo x Corinthians

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes (Igor Gomes); Vítor Bueno, Pablo (Antony) e Alexandre Pato. Técnico : Fernando Diniz

Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Sidcley; Camacho e Cantillo; Yony González (Vagner Love), Luan e Pedrinho; Boselli. Técnico: Tiago Nunes

Quem é o árbitro?

A arbitragem será formada pelo juiz Douglas Marques das Flores e seus auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Inês Back. O quarto árbitro será Ilbert Estevam da Silva.

Situação das equipes

O Corinthians vem abalado após a precoce eliminação no Campeonato Paulista. O time comandado por Tiago Nunes inicia a rodada na segunda posição do Grupo D, com sete pontos. O São Paulo é o terceiro em seu grupo, com oito pontos.