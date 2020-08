São Paulo x Corinthians: onde assistir, escalação, histórico e classificação

São Paulo e Corinthians vão a campo para escrever mais um capítulo da histórica rivalidade entre os clubes. Os rivais se encontram neste domingo, às 11h, no estádio do Morumbi, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

Onde assistir São Paulo x Corinthians?

O clássico vai passar no canal Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

A definir

Histórico

Foram 345 jogos em toda a história e o Corinthians tem uma larga vantagem. O time alvinegro venceu 130 vezes e marcou 494 gols. O São Paulo levou a melhor 105 vezes e fez 465 gols. Foram ainda mais 110 empates.

Classificação

As duas equipes jogaram no meio da semana, por rodadas diferentes. O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, em sua Arena, pela quinta rodada. Já o São Paulo derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, no Morumbi, em duelo válido pela 11ª rodada e que foi antecipado, porque o time paulista terá confrontos pela Libertadores em datas próximas do que estava marcado para o jogo do Brasileirão acontecer.