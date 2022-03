São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

São Paulo e Corinthians fazem clássico pelo Campeonato Paulista neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Morumbi. O primeiro Majestoso do ano marca a estreia do treinador português Vitor Pereira no comando do time alvinegro, líder isolado do Grupo A, com 17 pontos. O tricolor paulista, por sua vez, é o primeiro colocado do Grupo B, com 14 pontos, e precisa vencer para não ter a ponta da chave ameaçada pelo São Bernardo.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Corinthians terá transmissão ao vivo nas plataformas de streaming HBO Max e Estádio TNT Sports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SÃO PAULO : Tiago Volpi; Rafinha, Miranda, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni, Calleri e Marquinhos. Técnico : Rogério Ceni.

: Tiago Volpi; Rafinha, Miranda, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni, Calleri e Marquinhos. : Rogério Ceni. CORINTHIANS: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto e Giuliano; Willian e Róger Guedes. Técnico: Vitor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória por 2 a 1 sobre o Água Santa, fora de casa, enquanto o Corinthians vem de vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.