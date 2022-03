São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com 48 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o São Paulo recebe o Corinthians, no Morumbi, no próximo domingo em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista para seguir na competição em busca do bicampeonato estadual. Já a equipe alvinegra quer vencer o primeiro clássico da temporada para, depois de dois anos, voltar à final do torneio. Quem vencer enfrentará o Palmeiras, que derrotou o Red Bull Bragantino.



HORÁRIO E LOCAL

A partida entre São Paulo e Corinthians será realizada no estádio do Morumbi, na capital paulista, às 16h30, do domingo.

ONDE ASSISTIR

A partida válida pelas semifinais do Estadual será transmitida pela Record (TV Aberta), HBO Max e Estádio TNT Sports (streaming) e Premiere (pay per view). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

São Paulo – Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes (Marquinhos); Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Corinthians – Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Gustavo Silva (Giuliano), Róger Guedes e Willian. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Nas quartas de final do Estadual, em jogo realizado na última terça-feira, no Morumbi, o São Paulo despachou sem sustos o São Bernardo após vencer por 4 a 1. Já o rival Corinthians não teve vida fácil contra o Guarani, em jogo realizado na Neo Química Arena, na última quarta-feira. A equipe de Vítor Pereira empatou em 1 a 1 com a equipe Campineira e avançou à semifinal após vencer a disputa de pênaltis por 7 a 6.