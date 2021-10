São Paulo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com ânimos opostos, São Paulo e Corinthians se enfrentam, nesta segunda-feira, no Morumbi, às 20h, para fechar a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista, que vem de seis empates seguidos e recente troca de treinador, precisa vencer o clássico para subir na tabela e conseguir se afastar da zona do rebaixamento. Com 31 pontos, a equipe de Rogério Ceni está na 13ª posição na tabela. Pelo lados de Itaquera, a situação é outra. Em boa fase, o time de Sylvinho pode chegar aos 43 pontos e encostar ainda mais no G-4, grupo que dá acesso direto à Libertadores.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Corinthians terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere pelo pay-per-view. Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Orejuela, Bruno Alves (Léo), Arboleda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Luciano (Rigoni) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Corinthians: Técnico: Cássio; Du Queiroz, Gil, João Victor e Fabio Santos; Cantillo, Giuliano, Renato Augusto e Gustavo Mosquito; Gabriel Pereira e Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória sobre o Fluminense, por 1 a 0, em partida disputada na última quarta-feira, na Neo Química Arena. Na quinta-feira, o São Paulo empatou com o Ceará em 1 a 1, no Morumbi, na reestreia de Rogério Ceni no comando técnico do tricolor paulista.