São Paulo x Coritiba: onde assistir ao jogo da Copinha

Atual campeão da Copinha, o São Paulo enfrenta o Coritiba nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em São Bernardo do Campo, em busca da classificação para as quartas de final da competição. A partida terá transmissão na TV fechada e online e decidirá a última vaga para as quartas de final

São Paulo x Coritiba: transmissão ao vivo

O confronto entre paulistas e paranaenses terá transmissão do canal SporTV e ainda é possível assistir pelo aplicativo e site SporTV Play. Quem avançar deste duelo vai encarar nas quartas o classificado de Avaí x Oeste, que também jogam nesta quinta.

As duas equipes passaram da terceira fase com vitórias magras. O São Paulo penou para supera a retranca do Santa Cruz e venceu por 2 a 0. O Coritiba também conseguiu apenas fazer 1 a 0 no São Bento. Na fase anterior, ambos tiveram maiores facilidades. A equipe tricolor goleou o Flamengo, de Guarulhos, por 5 a 0, enquanto o Coxa bateu o Ceará por 3 a 1.

